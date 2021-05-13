Тобольск, Тюменская область, , 05:34 — REGNUM В Тюменской области вынесли приговор группе бывших сотрудников ГИБДД и автошкол из Тобольска, торговавших правами на управление автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Пятеро участников преступной группы уличены в 16 эпизодах подлогов и получения взяток. С 2016-го по 2018 годы они за мзду выдавали водительские удостоверения всем желающим без обучения, сдачи экзаменов и прохождения медкомиссии.

В зависимости от роли каждого из членов организованной преступной группы суд приговорил их к лишению свободы от 12 до семи с половиной лет в колониях строгого и общего режима.

Напомним, что в производстве находится уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина, которого также подозревают в выдаче за взятки водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.

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