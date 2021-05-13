Красноярск, , 05:32 — REGNUM К 2030 году в Красноярском крае планируют создать 17 новых современных пожарно-спасательных частей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

О планах по созданию новых пожарно-спасательных частей заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов рассказал на совещании под председательством первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна.

По словам Цыколова, в правительстве разработана концепция развития пожарно-спасательных сил до 2030 года. Сетью подразделений пожарной охраны планируют дополнительно охватить 102 населённых пункта. В Кежемском районе края должно появиться новое подразделение краевого учреждения «Спасатель».

Укомплектованность краевых спасателей средствами ведения аварийно-спасательных работ в настоящее время оценивается почти в 62%. К 2030 году этот показатель планируют довести до 100%.

Также предусмотрено строительство новых пожарных депо для добровольной пожарной охраны. Существующие здания и пожарную технику планируют ремонтировать за счёт субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Черемшанка» в Красноярском крае станет базой для межрегионального лесопожарного центра «Север».

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