Богота, , 05:32 — REGNUM Власти Колумбии выступают с осуждением ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба колумбийского МИД.

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«Министерство иностранных дел Колумбии от имени национального правительства осуждает ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа», — говорится в сообщении.

Также колумбийские власти выразили беспокойство из-за террористических атак в Израиле. В связи с этим Богота призывает стороны конфликта прекратить насилие и вернуться к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Армия обороны Израиля сообщила о 1500 ракетах, которые были выпущены палестинским движением ХАМАС с сектора Газа после обострения палестино-израильского конфликта. Несколько сотен снарядов были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».