Чебоксары, , 05:24 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, которых подозревают в краже средств с банковской карты родственника. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Фигурантами уголовного дела 15-летний новочебоксарец и его 16-летняя знакомая. Следствием установлено, что весной 2021 года они сфотографировали банковскую карту родственника одного из злоумышленников и с помощью мобильного приложения перевели на свою карту свыше 240 тыс. рублей.

«Похищенные средства они потратили на развлечения и различные покупки», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленников установили после обращения потерпевшего к правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Расследование продолжается.

В следственном управлении напоминают, что кража средств с банковских карт относится к категории тяжких преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах по подозрению в попытке сбыта наркотиков задержаны двое жителей Йошкар-Олы. Один из фигурантов уголовного дела — несовершеннолетний.

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