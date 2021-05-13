Новосибирск, , 05:20 — REGNUM В Новосибирской области цены на потребительском рынке в апреле 2021 года выросли на 0,9% — по сравнению с мартом 2021 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«В том числе на продовольственные товары — на 1,3%», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что значительное влияние на динамику цен на продовольственные товарыоказало удорожание плодоовощной продукции.

Так, свекла подорожала на 31,3%, свежие огурцы — на 22,7%, белокочанная капуста — на 20,2%, морковь — на 13,6%, репчатый лук — на 8%, картофель — на 6,8%, замороженные овощи — на 4,5%, сухофрукты — на 2,8%, свежие грибы — на 2,3%.

При этом, стали дешевле свежие помидоры на 7,9%, зелень — на 4,1%, груши — на 1,6%, апельсины — на 1,5%.

Также выросли цены на горох и фасоль на 9,2%, гречневую крупу-ядрицу — на 6,9%, овсяные и перловые крупы — на 5,1%, шлифованный рис — на 3,7%, манную крупу — на 3,6%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,9%. Среди прочих продовольственных товаров заметнее всего подорожали майонез на 7,9%, зефир и пастила — на 7,8%, йогурт — на 7,2%, черный пакетированный чай — на 7%, куриные яйца — на 5,9%, печенье — на 5,5%, говяжья печень — на 5,4%,