Москва, , 05:40 — REGNUM В четверг, 13 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха — +19…+21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 мая в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +8…+10 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 5−11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +16…+21 °C днём и +5…+10 °C ночью.

В пятницу, 14 мая, днём в столице ожидается +22…+24 °C. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Подмосковья рекомендовано принять меры предосторожности из-за угрозы сильного ветра в ближайшее время.

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