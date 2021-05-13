Рабат, , 05:16 — REGNUM Король Марокко Мохаммед VI помиловал 810 заключенных в честь праздника Ураза-Байрам, сообщает пресс-служба марокканского министерства юстиции.

Отмечается, что среди помилованных были и 12 осужденных за экстремизм и терроризм. Утверждается, что они приняли участие в государственной программе по реабилитации террористов и отказались от своих радикальных убеждений.

При этом свой отказ от экстремистских убеждений осужденные произвели публично. Также под помилование попали 17 человек, принимавших участие в антиправительственных протестах в 2016 году.