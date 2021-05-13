Белград, , 06:42 — REGNUM Европейская комиссия улучшила прогноз по росту экономики Сербии на 2021 год до 5,3%, а в 2022 году прогнозируется рост на 4%. В предыдущем осеннем отчете ЕС прогнозировал рост валового внутреннего дохода Сербии на 4,8% на 2021 год. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Прогнозируется, что сербская экономика быстро восстановится в 2021 году. Рост опередит уровень производства до кризиса и будет обусловлен главным образом инвестициями и личным потреблением. Ожидается, что из-за возобновленных мер фискальной поддержки и высокого роста государственных инвестиций дефицит бюджета лишь незначительно сократится в 2021 году, в результате чего в 2022 году произойдет значительное сокращение экономики», — говорится в весенних прогнозах, опубликованных на официальном сайте ЕС.

Таким образом, по Сербии наблюдаются лучшие прогнозы экономического роста в 2021 году. Экономика Сербии вырастет на 4,2%, и по сравнению с еврозоной (4,4%).