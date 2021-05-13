Ульяновск, , 05:14 — REGNUM В Ульяновске в многоквартирном доме конфликт из-за собаки без ошейника едва не привел к смерти соседа. Мужчина, сделавший замечание, попал в больницу, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Разбирательства начались после того, как 23 февраля 2020 года ульяновца с травмой головы доставили в больницу. Следствием установлено, что накануне в подъезде у него возник конфликт с девушкой, которая вела собаку без ошейника и рассказала о ссоре своей 44-летней матери.

«Движимая местью, последняя вооружилась молотком и, выказав намерение лишить соседа жизни, ударила его по голове», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по факту угрозы убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и умышленного причинения лёгкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст.115 УК РФ).

В ведомстве отмечают, что фигурантка уголовного дела имеет судимость за угрозу убийством. Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области раскрыто убийство, совершенное в одном из сёл Кузоватовского района. Следствием установлено, что злоумышленник, находясь в тот день в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры задушил потерпевшую.

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