Ростов-на-Дону, , 05:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) 13 мая откроется передвижная выставка Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

«Экспозиция выставки содержит документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции», — отмечается в сообщении.

Особое место на выставке, торжественная церемония открытия которой начнётся в 09:00, занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые со дна Финского залива артефакты времён Первой мировой и Великой Отечественной войн. Также живой интерес посетителей во всех городах привлекает экспозиция «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников.

Отмечается, что на Юге России выставка РГО посетит Севастополь, Новороссийск, Владикавказ и Каспийск.

Как сообщало ИА REGNUM, в североморском Доме офицеров командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев 29 апреля открыл передвижную выставку Русского географического общества (РГО), прибывшую в главную базу флота из Калининграда.

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