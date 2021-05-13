Ульяновск, , 05:05 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 76 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По данным ведомства, с начала пандемии в регионе проведено 869 305 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки заражение подтверждено у 76 человек.

Всего в Ульяновской области обследование прошли 831 932 человека. Из них под наблюдением остаются 8584 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается подготовка к оздоровительной кампании. Ожидается, что летом в лагерях отдохнут более 50 тыс. детей, при этом особое внимание будет уделено санитарно-эпидемической безопасности. На организацию летнего отдыха предусмотрено 563 млн рублей