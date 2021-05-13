Тюмень, , 05:05 — REGNUM Тюменскому автомобилисту за месяц выписали 132 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об антирекорде сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Молодой тюменец приобрёл автомобиль BMW 320i 13 апреля 2021 года. До сих пор не поставил машину на учёт в ГИБДД. За это время он на иномарке 50 раз превысил скорость, 21 раз проехал на красный сигнал светофора, 64 раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования дорожного знака.

Все вышеуказанные нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Злостный нарушитель правил дорожного движения также привлечён к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.