Хабаровск, , 05:20 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 12 мая ввёл карантин в посёлке Алонка Верхнебуреинского района — мера носит профилактический характер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В Алонке повышена угроза распространения коронавирусной инфекции — временно въезд в село и выезд из него запрещены. Уже проводится массовая дезинфекция, действуют строгий масочный режим и социальная дистанция.

Из почти 300 жителей обследовали 215 человек. Первоначальный очаг заражения выявлен в одной из семей, где заболели шесть человек. Всего зафиксировано 26 местных жителей с положительным результатом на COVID-19. Большинство переносят заболевание в бессимптомной форме. Тяжёлых форм проявления инфекции нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 мая в окружной больнице Чукотки на лечении не было ни одного пациента с COVID-19.