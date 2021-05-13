Хабаровск, , 05:09 — REGNUM По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во всех образовательных организациях, после трагедии в гимназии Казани, будут усилены меры охраны и допуска в здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе правительства региона.

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«Строжайший контроль на входе в школу, никто кроме сотрудников учебного заведения и детей не должен иметь возможность попасть внутрь. Родители встречают и провожают детей до дверей, или до холла», — распорядился зампредседателя краевого правительства Евгений Никонов.

Всего в Хабаровском крае 859 образовательных организаций. Руководителям поручено проверить организацию пропускного режима и усилить меры безопасности. Планируется внедрение системы «Умный город», которая в том числе предусматривает вход в здания школ только по специальным пластиковым картам с чипами. Такие будут выдаваться только ученикам и учителям.

68 образовательных организаций пользуются услугами лицензированных охранных предприятий. До конца 2021 года квалифицированной охраной должны быть обеспечены все оставшиеся учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске в школе №27 возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации, об этом в своём телеграм-канале 13 мая сообщил мэр города Олег Имамеев.