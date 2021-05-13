Сеул, , 04:49 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 715 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 692 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что последние три дня в Южной Корее наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19. В частности, показатель по выявленным больным за 12 мая является самым высоким с 28 апреля.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 129 633. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 1891 человек.