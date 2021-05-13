Петропавловск-Камчатский, , 04:47 — REGNUM В Благовещенске в школе №27 возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации, об этом в своём телеграм-канале 13 мая сообщил мэр города Олег Имамеев.

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Градоначальник уточнил, что в учреждении образования работают службы, которые проводят проверку. Школьников отправили по домам. Подробности происшествия пока не сообщаются.

«Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме», — написал Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, усилили меры безопасности во всех образовательных учреждениях.