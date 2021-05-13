Каир, , 04:45 — REGNUM Делегация из Египта прибыла в сектор Газа для посредничества в переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Каире.

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«Мы работаем над тем, чтобы остановить кровопролитие и облегчить страдания жителей сектора Газа», — заявил он.

По данным источника, египетские делегаты проведут переговоры с представителями ХАМАС для прекращения огня и столкновений с Израилем. Он добавил, что Египет также ведет переговоры с Израилем, чтобы не допустить военного конфликта с Палестиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас обвинил палестинское движение ХАМАС в эскалации конфликта с Израилем. Он призвал стороны к политическому решению произошедшего конфликта.