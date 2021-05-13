Тюмень, , 04:41 — REGNUM В Тюмени документы на участие в праймериз «Единой России» подала олимпийская чемпионка, руководитель региональной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова. Она будет баллотироваться в Государственную думу РФ восьмого созыва, сообщает пресс-служба тюменского отделения партии.

Отмечается, что документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» принимаются до 14 мая 2021 года.

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая. Основные выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу и дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу назначены на 19 сентября 2021 года.