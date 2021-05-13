Хабаровск, , 04:54 — REGNUM В Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. Все действующие возгорания потушены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе правительства региона.

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Последний очаг в районе имени Лазо общей площадью 12 га лесная охрана ликвидировала 7 мая. Пожар произошел в двух километрах от населенного пункта. Причиной стало неосторожное обращение населения с огнем.

При этом специалисты отмечают, что риск появления новых очагов сохраняется. В 11 районах края введен противопожарный режим. В леса запрещено даже заезжать на автомобилях, тем более разводить костры. За нарушения предусмотрены штрафы до 7 тыс. рублей для физлиц, а для юрлиц до 500 тыс. рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировано 149 лесных пожаров на общей площади 57,8 тыс. га. За аналогичный период 2020 года в регионе произошло 263 возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области по факту поджога, в результате которого пострадало имущество граждан, в отношении жителя Мошковского района возбуждено уголовное дело.