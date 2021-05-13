Буэнос-Айрес, , 05:39 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки было выявлено 24 475 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 3 215 572 человек. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны.

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Лидирует по приросту случаев инфицирования провинция Буэнос-Айрес, где за последние сутки было выявлено 10 349 заразившихся.

Также в Аргентине за сутки умерли 496 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране скончались 68 807 человек с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине зарегистрировали первые случаи заражения южноафриканским и двумя индийскими штаммами коронавируса SARS-CoV-2.

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