Тюмень, , 04:27 — REGNUM В Тюмени экстренно эвакуировали жильцов дома по ул. Мельникайте, 129. Причиной стало сообщение об опасном предмете, обнаруженном в одном из подъездов многоэтажки, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошёл вечером 12 мая 2021 года. Специалисты группы разминирования обследовали подозрительный предмет. Выяснилось, что он не представляет опасности, отметили в Росгвардии.

Ранее, 25 апреля из-за обнаружения потенциально опасного предмета проводилась эвакуация торгового центра на ул. Дмитрия Менделеева в Тюмени.