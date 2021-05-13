Владивосток, , 04:39 — REGNUM В Приморье активно готовятся к проведению международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который запланирован на осень 2021 года. Уже определяются артисты и творческие коллективы, которые выступят во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Приморье «Меридианы Тихого» заменит театральный фестиваль Миронова

В числе приглашённых участников много артистов из разных стран, в том числе Джеймс Тьере — французский актер, внук известного комика Чарли Чаплина.

Джеймс Тьере родился в 1974 году в Лозанне в семье цирковых артистов Виктории Чаплин — дочери Чарли Чаплина и Жан-Батиста Тьере. Впервые он вышел на цирковую арену в четыре года — участвовал в спектаклях своих родителей, выступая как акробат. Кроме того, обучался танцам, игре на скрипке, овладевал мастерством мима и фокусника. В разное время работал в театре и кино.

В 1998 году Джеймс Тьере основал «Компанию майского жука». Его первый спектакль «Симфония майского жука» («майский жук» — кличка, которую ему дали родители за то, что он никогда спокойно не сидел на месте) отмечен многими призами, в частности, четырьмя «Мольерами» — самой высокой театральной премией Франции.

«Джеймс Тьере — яркая и неординарная личность, с которой будет интересно встретиться, думаю, всем жителям Приморья. Планируется ещё выступление артистов из Вьетнама. Они покажут спектакль на воде. Представление развернется на акватории набережной Спортивной гавани во Владивостоке», — сказали организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке проводить в 2021 году не будут. Его заменит первый театральный фестиваль, организацией которого занимается народный артист РФ Евгений Миронов.