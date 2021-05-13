Пекин, , 04:22 — REGNUM Киберпространственная администрация Китая начала опрос общественного мнения касательно проекта свода правил по регулированию сбора данных об автомобилях производителями и поставщиками услуг, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Правила требуют, чтобы операторы автомобильного бизнеса, включая автопроизводителей, дилерские центры, онлайн-провайдеров услуг по вызову автомобилей и страховые компании, получали разрешение водителей на сбор персональных данных и данных о вождении, которые могут быть использованы для выявления нарушений.

Собранные данные должны использоваться непосредственно для обслуживания водителей и пассажиров в соответствии с правилами, а водители должны иметь возможность удобно завершить процесс сбора данных в любое время.

Правила направлены на усиление защиты личной информации и важных данных, регулирование обработки данных об автомобилях и защиту общественных интересов.