Пекин, 13 мая 2021, 04:17 — REGNUM В Пекине 11 мая стартовал международный конкурс создателей короткометражных видеороликов, в рамках которого будут представлены видеоролики, рассказывающие истории о Китае, сообщает агентство Синьхуа.
Нынешний год уже третий, когда проводится Международный конкурс короткометражных видеороликов «Моя китайская история». В этом году он разделен на три секции. Отдельной награды удостоятся создатели коротких видеороликов, использующих для съемок смартфоны.
Мероприятие 2021 года было организовано Национальным управлением по изданию и распространению материалов на иностранных языках и спонсировано правительством провинции Гуандун.
Конкурс предлагает иностранцам платформу, чтобы они поведали миру о том, что они видели и обнаружили в Китае на основе своего личного опыта, сказал эксперт по международным коммуникациям из Пекинского нормального университета Хуан Хуэйлинь.
Стремясь вдохновить международных создателей короткометражных видеороликов взглянуть панорамно на Китай, власти страны учредили конкурс в сентябре 2018 года. В 2020 году он получил более 400 000 заявок.