Пекин, , 04:17 — REGNUM В Пекине 11 мая стартовал международный конкурс создателей короткометражных видеороликов, в рамках которого будут представлены видеоролики, рассказывающие истории о Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Нынешний год уже третий, когда проводится Международный конкурс короткометражных видеороликов «Моя китайская история». В этом году он разделен на три секции. Отдельной награды удостоятся создатели коротких видеороликов, использующих для съемок смартфоны.

Мероприятие 2021 года было организовано Национальным управлением по изданию и распространению материалов на иностранных языках и спонсировано правительством провинции Гуандун.

Конкурс предлагает иностранцам платформу, чтобы они поведали миру о том, что они видели и обнаружили в Китае на основе своего личного опыта, сказал эксперт по международным коммуникациям из Пекинского нормального университета Хуан Хуэйлинь.

«Личные истории могут быть привлекательными и служить эффективным инструментом коммуникации», — сказал Хуан.

Стремясь вдохновить международных создателей короткометражных видеороликов взглянуть панорамно на Китай, власти страны учредили конкурс в сентябре 2018 года. В 2020 году он получил более 400 000 заявок.