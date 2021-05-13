Бразилиа, , 05:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил беспорядочные ракетные обстрелы Израиля и призвал к немедленному прекращению всех атак на еврейское государство. Об этом 12 мая Болсонару написал в своём Telegram-канале.

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По его словам, совершенно неоправданный беспорядочный запуск ракет по территории Израиля, а также спровоцированное боевиками, контролирующими сектор Газа, наступление уже привели к «израильской реакции» и многочисленным жертвам и раненым с обеих сторон.

«Выражаю соболезнования семьям жертв и призываю к немедленному прекращению всех нападений на Израиль, выражая свою поддержку продолжающимся усилиям по снижению напряжённости в Газе», — написал Болсонару.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил палестинское движение ХАМАС в обострении ситуации на Ближнем Востоке и призвал к политическому решению конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 65 человек стали жертвами авиаударов, которые за несколько дней нанесли по сектору Газа военно-воздушные силы Израиля.

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