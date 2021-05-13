Пекин, , 04:12 — REGNUM Завершились съёмки фильма «Сформированное полицейское подразделение», повествующем о подразделениях Китая в зарубежных миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций, сообщает агентство Синьхуа.

Исполнительным продюсером фильма выступил Эндрю Лау, являющийся режиссером ф-катастрофы 2019 года «Китайский лётчик». В фильм снимаются такие звезды как Хуан Цзинъюй, Ван Ибо и Чжун Чуси.

Лау заяви, что картина демонстрирует как китайский народ ценит и любит мир, и это воздает должное всем миротворцам. Дата выхода фильма еще не объявлена, но в социальных сетях говорится, что он появится в кинотеатрах в 2022 году.

2020 год ознаменовался 20-м годом участия китайской полиции в миротворческих миссиях ООН. Согласно данным, опубликованным в январе, за последние 20 лет полицейские силы Китая направили на миротворческие миссии более 2600 сотрудников.