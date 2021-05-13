Магадан, , 04:05 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан 12 мая лично проверил работу охранных систем образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Так, в одной из самых больших школ Магадана №29 обучаются 400 детей в каждую из смен. Ночью школу охраняет охранное агентство, они же установили турникеты при входе в здание. Днём за безопасностью следят сотрудники Росгвардии. Тренировочные учения проводят не менее одного раза в месяц.

С начала 2021 года в 24 учреждения приняты под охрану Росгвардии. Планируется перевести все школы и сады под защиту ведомства.

Мэр заверил, что правительство Колымы выделяет достаточно средств для продолжения антитеррористической кампании, поэтому уже летом в ряде учреждений города установят системы видеонаблюдения с высоким качеством изображения. В планах перевести 47 объектов под защиту вневедомственной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах и колледжах Свердловской области стартовали внеплановые проверки безопасности, связанные с трагедией в Казани.