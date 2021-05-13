Пекин, , 03:59 — REGNUM К концу 2020 года в Китае насчитывалось более 4,7 млн зарегистрированных медсестер, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР в Международный день медсестер, который отмечался 12 мая, передает агентство Синьхуа.

По данным комиссии, в стране на 1000 человек приходилось 3,35 зарегистрированных медсестер, а соотношение врачей и медсестер составляло 1:1,15.

Число зарегистрированных медсестер будет постоянно увеличиваться, и необходимо приложить больше усилий для улучшения механизмов стимулирования и сестринских услуг, говорится в заявлении.

По данным комиссии, в следующем году страна сосредоточится на развитии сестринского ухода за пожилыми людьми, ухода на уровне общин и на дому, а также хосписного ухода. Это особенно актуально на фоне старения населения Китая.