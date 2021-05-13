Пекин, , 03:57 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара, разгоревшегося одной из клиник столицы провинции Чжэцзян города Ханчжоу на востоке Китая, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Согласно предыдущему заявлению правительства городского района Сиху, в общей сложности 18 человек получили ранения в результате пожара. Трое находились в тяжелом состоянии. Один из тяжелораненых скончался. Оставшиеся двое продолжают получать медицинскую помощь.

Среди оставшихся 15 раненых, двое были выписаны из больницы, а 13 других остаются под медицинским наблюдением. Пожар был потушен 12 мая около 21:56 по Пекину. Ведется расследование причин пожара.