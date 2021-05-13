Калининград, 13 мая, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил еще один финансовый иск к калининградской авиакомпании «СКОЛ», которая задолжала государственной лизинговой компании (ГТЛК) крупные суммы. В этот раз с предприятия было взыскано более 1,8 млрд рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Павел Аджигильдяев Самолет калининградской авиакомпании «СКОЛ»

Судья Абызова решила взыскать с ООО «Авиакомпания «Скол» в пользу ГТЛК «1 817 235 001 рубль 63 копейки, в том числе задолженность в сумме 986 977 284 рублей 62 копеек, неустойку в сумме 830 257 717 рублей одной копейки». Помимо этого, обществу предстоит компенсировать расходы по оплате госпошлины — 200 тыс. рублей.

Напомним, 7 мая 2021 года то же ГТЛК обратилось к «СКОЛу» с банкротным иском. Дело о несостоятельности пока калининградский арбитраж не принял к производству, 11 мая истец подал дополнительные материалы в суд. Долг в этом споре заявлен на уровне 477 млн рублей, но может вырасти после удовлетворения ещё одной претензии.