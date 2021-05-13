Ханчжоу, Китай, , 03:53 — REGNUM В результате пожара в клинике столицы провинции Чжэцзян города Ханчжоу на востоке Китая пострадали несколько человек, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Пожар вспыхнул поздно вечером 11 мая в одной из клиник клинике Ханчжоу, в результате чего, по данным правительства округа Сиху, пострадали 18 человек.

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Заведующий амбулаторией был задержан. Пожар был потушен во 11 мая около 21:56. Ведется расследование причин пожара.