Гуйлинь, 13 мая 2021, 03:50 — REGNUM Ливни обрушились на Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая, а уровень воды в реках превысил опасные отметки, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.
По данным регионального гидрологического центра, с 8:00 по Пекину 11 мая до 15:00 следующих суток в городах Гуйлинь, Лючжоу, Хэчи и Хэчжоу прошли сильные ливни. Власти заявили, что уровень воды в некоторых местных реках поднимется до четырех метров в ближайшие несколько дней.
Центр выпустил предупреждение о наводнениях и призвал общественность принять меры предосторожности.