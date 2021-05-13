Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Курс криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии 13 мая снижался более чем на 15%. Это следует из данных торговой площадки CoinDesk.

По данным на 03:03 мск за биткоин давали $46,826.55 тыс.

По состоянию на 03:35 мск криптовалюта уже отыграла часть потери стоимости и торговалась по цене $50,403.35 тыс. По данным площадки, падение биткоина на интервале 24 часа составило 11,76%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель и глава компании Tesla Илон Маск объявил о прекращении приёма криптовалюты биткойн в качестве платы за производимые компанией электромобили в связи с недостаточно экологичным способом её получения.

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