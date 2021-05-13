Киншаса, , 03:31 — REGNUM Армии Уганды и Демократической Республики Конго готовятся к проведению совместной операции против радикальных исламистов в провинции Северное Киву, сообщает пресс-служба правительства ДРК.

Сообщается, что 9 мая представители Народных сил обороны Уганды, включая командующего угандийскими сухопутными войсками, прибыла в город Бени в ДРК для создания штаба по управлению грядущей военной операцией. Других деталей не сообщается. Представители армий Уганды и ДРК также воздержались от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент ДРК Феликс Чисекеди объявил режим осадного положения в провинциях Итури и Северное Киву. По его словам, вооруженных исламистские бандформирования создали угрозу безопасности для жителей этих регионов.

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