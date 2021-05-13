Манила, , 03:20 — REGNUM Вторая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена на Филиппины 12 мая. Об этом сообщается на странице ее разработчика в Twitter.

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Речь идет о так называемом втором компоненте препарата. Первая партия вакцины прибыла на Филиппины 1 мая. Ее распределили по нескольким городам, входящим в столичную агломерацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь 12 мая в Армению доставили вторую партию вакцины «Спутник V».

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