Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Основатель и глава компании Tesla Илон Маск объявил о прекращении приёма криптовалюты биткойн в качестве оплаты за производимые компанией электромобили в связи с недостаточно экологичным способом её получения. Об этом Маск 12 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с использованием Bitcoin. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций Bitcoin», — написал Маск, отметив, что у криптовалют многообещающее будущее, но не за счёт «огромной цены для окружающей среды».

По его словам, компания также не будет продавать приобретённые ранее биткойны, пока при добыче криптовалюты не станут использоваться «устойчивые источники энергии».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Илон Маск заявил, что электромобиль Tesla теперь можно купить за биткоины.

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