Чернобыль, Украина, , 03:18 — REGNUM Рост нейтронной активности в скоплениях топливосодержащих материалов внутри объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС прогнозировался ранее, ещё до надвижки арки защитного сооружения в проектное положение. Так на атомной станции прокомментировали сообщения о росте уровня радиации после выхода статьи в журнале Science о новых ядерных реакциях.

«Такая ситуация была прогнозируема <…> и происходит в результате процесса потери воды переувлажненным средой слоя черных лавообразных топливосодержащих материалов, которые расположены выше отм. +9,00 ÷ + 9,70 потенциальных ядерно-опасных скоплений», — говорится в сообщении.

Такой рост не превышает пределов безопасности, объяснили на станции, а нейтронная активность продолжит расти в незначительной степени до достижения оптимального соотношения ядерного топлива к воде.

Напомним, ранее в журнале Science вышла статья, авторы которой предупредили о новых реакциях деления в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала АЭС.

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