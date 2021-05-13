Анадырь, , 03:25 — REGNUM На утро 13 мая в окружной больнице Чукотки на лечении не было ни одного пациента с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В связи с улучшением эпидобстановки число ковидных коек уменьшено с 13 до пяти.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 750 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 739 человек, восемь пациентов скончались. Проведено почти 66 тыс. тестов на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотский АО занимает лидирующую позицию в России по проценту вакцинированных жителей — полный курс вакцинации от COVID-19 завершили 8214 человек.