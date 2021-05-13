13 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:10 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, которые появились после трагедии в Казани, вызвало резкие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 13 мая в социальной сети Facebook.

Всё под контролем Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Как будто оружие виновато. Убивает человек. Не будет ружья, ножами резать будут, молотком забьют. Тут надо решать проблему комплексно и начать надо с интернета. Надо, чтобы интернет был под контролем государства. Фильтры должны стоять. Интернет полиция должна быть», — поделился своим мнением Юрий Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что для недопущения террористических актов в России стоит отменить анонимность в интернете. Люди считают, что таким аспектом онлайн-жизни можно пожертвовать ради того, что спасти жизни в реальности.

«Интернет, конечно, стоило бы взять под контроль. Хотя бы под частичный надзор, чтобы в России никто не мог заниматься с помощью него терроризмом, но как быть с правом на частную жизнь? Неужели лучшим исходом всего будет армия ФСБшников, которые следят за всеми гражданами? Антиутопия какая-то!», — пишет Иван Е.

Некоторые комментаторы не поняли, зачем трогать анонимность в интернете, ведь сама по себе она не приводит к чей-либо смерти.

«Причём тут анонимность в Интернет и способность получить лицензию на оружие? Не притянуто ли это за уши?» — задаётся вопросом El T.

Множество граждане высказало точку зрения, согласно которой главная проблема возникновения террористических актов в Российской Федерации является отсутствие правильного образа жизни, мировоззрения и идеологии среди населения, которые должны воспитываться ещё с детского сада.

«О воспитании с горшка добрых чувств, нравственности он не задумывается! А ограничения не дают устойчивого результата!» — отметил Альберт А.

Люди убеждены, что если в головы гражданам не вкладывать правильные смыслы, то вакуум неминуемо будет заполнен деструктивными идеями.

«Это убийство не первое же? Такое уже было ранее, а что с тех пор было сделано существенного, чтобы не повторилось? А оно, к ужасу, повторяется! Нужно молодёжь воспитывать, кружки по интересам, разговаривать с подрастающим поколением! А у нас, что? Думают, что штрафами и ограничениями все решат?! Всех построят и будем ходить строем? Вряд ли!» — считает Оксана Г.

Ребенок за компьютером bruce mars

Нашлись и те, кто указал на направленность государства в социальной политике, которая не учитывает, что если родители целыми днями горбатятся на работах, чтобы прокормить своих детей, то у них не хватает времени, чтобы их полноценно воспитывать.

«Для начала, неплохо бы перестать загонять родителей в кабалу, чтобы у них время было детей воспитывать. Когда, наконец, будет обуздан дикий рынок? Живём как в Гонконге в прошлом веку», — указал Вадим Б.

Напомним, 11 мая заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, которые появились после трагедии в Казани.