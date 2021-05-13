Тюмень, , 03:15 — REGNUM Тюменский арбитраж удовлетворил иск АО «Тобольский речной порт» к управлению Росимущества в споре о приватизации причальной набережной. Судом признана недостоверной величина рыночной цена объекта, которую установили по данным оценки в октябре 2020 года. Госведомство обязали урегулировать разногласия путём назначения цены выкупа около 9,6 млн рублей вместо первоначальных 101,9 млн рублей. Вердикт судьи Макарова может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Судья признал «недостоверной величину рыночной стоимости объекта недвижимости, установленную на основании отчета» коммерческой компании. Речь шла о причальной набережной площадью 406 кв. м в Северном промышленном районе Тобольска. АО «Тобольский речной порт» оспаривало установленную стоимость приватизации данного имущества. В итоге суд принял в расчёт оценку, проведенную другой компанией, указавшей рыночную цену в размере 9687 000 рублей.

В сделке было использовано преимущественное право выкупа арендуемого по договору аренды имущества.

Напомним, причальная набережная в декабре 2019 года распоряжением правительства РФ была включена в план приватизации на 2020 — 2022 годы.