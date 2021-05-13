13 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ракетный обстрел по Израилю из сектора Газа.

Светлана Рыбина, , 07:40 — REGNUM Заявление руководителя израильской армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса о том, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, вызвало множество комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 13 мая в социальной сети Facebook.

Авиаудар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Тысяча ракет! Что там от Израиля бы осталось, если бы их не сбивали? Но у меня вопрос, в этом есть интерес Америки, или наоборот, решили самостоятельно друг другу объявить конкретную войну?» — задаётся вопросом Наталья М.

Многие пользователи считают, что тысяча ракет выглядит уже полным безумием. Люди считают, что такое обострение отношений выглядит как попытка ввергнуть регион в бесконечный кровопролитный хаос.

«Чем это закончится, предсказать нетрудно. Если бы кое-кто не был заинтересован в напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, то Израиль давно бы жил спокойно», — предполагает Александр С.

Некоторые комментаторы считают, что ответные военные действия Израиля продиктованы прецедентом Нагорного Карабаха, согласно которому стал вероятен силового решения накопившихся проблем между двумя странами.

«Кажется, в Израиле посмотрели на то, как Азербайджан решил вопрос в Нагорном Карабахе и решил повторить у себя. Прецедент, который получил своё продолжение», — считает Sussana B.

Часть людей указала на то, что, несмотря на наличие уже жертв конфликта, мировое сообщество почему-то тихо сидит, хотя, будь на месте Израиля Российская Федерация, то истерика была бы просто нестерпимой.

«Где осуждение мирового сообщества? Почему можно Израилю делать подобное, а другим нельзя?» — задаётся вопросом Василий В.

Большинство комментаторов призвала стороны конфликта немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров, ведь эта война не приведёт ни к чему хорошему.

«Кому-то война выгодна, для многих губительна, по мне так отвратительна. Жаль ни в чём невинных людей. Так и хочется кричать: «Остановитесь, люди!» Но хоть кричи, хоть нет, в ответ тишина», — отметила Анжела У.

Город Холон (Израиль) после обстрела (сс) Yoav Keren (יואב קרן)

Отдельные пользователи напомнили, что в данном конфликте в первую очередь всегда страдает мирное население, которые, по сути, ни в чём не виновато, но именно над их домами рвутся снаряды.

«Самое печальное, что мирные жители, по обе стороны конфликта, заложники ситуации. Одни «косячат», а другие попадают под пули. Потом их всех призывают «объединиться» против внешней угрозы», — указал Юрий Н.

«Сколько можно воевать? Неужели нельзя всё решить путём переговоров? Жалко невинных людей, которые в мирное время погибают или сидят в укрытиях! Господи, помоги, чтобы на Святую Землю пришёл мир!» — обращается Тамара З.

Напомним, 12 мая руководитель израильской армейской пресс-службы Йонатан Конрикус заявил на брифинге для иностранных журналистов о том, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет.