Анадырь, 13 мая 2021, 03:11 — REGNUM Чукотский АО занимает лидирующую позицию в России по проценту вакцинированных жителей — полный курс вакцинации от COVID-19 завершили 8214 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»
Читайте также: На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
Первым компонентом привились 10 716 человек. План вакцинации выполнен на 45,4%.
По количеству вакцинированных лидирует Билибино — 56,3% от планового количества жителей.
По поручению губернатора Романа Копина жителям 60+ выплачивается денежное вознаграждение за прививку от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусные ограничения на Чукотке продлены до 26 мая включительно.