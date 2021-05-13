Рамалла , , 03:06 — REGNUM Не менее 65 человек стали жертвами авиаударов, которые за несколько дней нанесли по сектору Газа военно-воздушные силы Израиля. Об этом 12 мая заявил журналистам представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

По его словам, среди погибших числятся 16 детей и пять женщин. Кроме того, в ходе атак израильских военных на объекты в секторе Газа 365 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам» объявило о планах отомстить Израилю за смерть одного из командиров организации Бассема Исы.

Читайте ранее в этом сюжете: ХАМАС обещает Израилю «новую месть» за смерть деятелей боевого крыла