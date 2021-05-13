Пекин, , 03:03 — REGNUM Китай продолжит направлять первых партийных секретарей и рабочие группы в крупные деревни в целях содействия оживлению сельских районов и закрепления достижений в области борьбы с нищетой, сообщает агентство Синьхуа.

В соответствии с циркуляром, выпущенным Главным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая, избранные кадры и рабочие группы будут направлены на работу в деревни, которые избавились от нищеты и переселились из деревень и общин, нуждающихся в помощи.

Избранные из партийных и государственных органов, государственных предприятий и государственных учреждений кадры должны вносить свой вклад в развитие сельской промышленности, чтобы помочь сельским жителям увеличить свои доходы и способствовать качественному развитию сельского хозяйства и сельских районов.

Им также будет поручено укрепить строительство сельских партийных организаций, улучшить управление сельскими районами и предоставить более качественные услуги сельским жителям.

Срок полномочий первых партийных секретарей и сотрудников рабочих групп обычно составляет не менее двух лет. Рабочие группы должны состоять не менее чем из двух человек, говорится в документе.