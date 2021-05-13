Хух-Хото, Китай, , 03:01 — REGNUM Обильные осадки принесли хороший урожай цистанхе, растения для борьбы с песком, широко выращиваемого на краю восьмой по величине пустыни Китая Улан-Бух во Внутренней Монголии на севере страны, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Цистанхе, получившая также название «пустынный женьшень», является растением, широко используемым в рецептуре традиционной китайской медицины, за ее способность повышать иммунитет. Благодаря роли биологической фиксации азота и борьбе с песком, растение хорошо произрастает при большом количестве солнечного света и большой разнице температур ночью и днем в пустынном регионе.

Фермеры города Баян-Нура с апреля собрали 1333 га цистанхе, а объем производства достиг 60 млн юаней (около $9,33 млн).

Пустыня Улан-Бух занимает общую площадь в 1 млн га, причем почти треть ее площади приходится на округа Дэнкоу и Баян-Нур. На сегодняшний день 186 667 га на земли на окраине пустыни засажены растительностью, которая образует экологический барьер и позволяет фермерам собирать травы.