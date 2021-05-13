Анадырь, 13 мая 2021, 02:59 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин продлил действие ограничительных мер по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
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Коронавирусные ограничения продлены до 26 мая включительно. Таким образом, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях.
В зоне особого внимания остаются жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями — им рекомендуется режим самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, прививку от коронавирусной инфекции сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.