Гавана, , 02:53 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1207 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что 1123 случая связаны с распространением инфекции непосредственно на кубинской территории. Это является рекордным показателем по заболеваемости за последние 15 дней. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 119 375. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 768 пациентов.

При этом больше половины всех случаев заражения приходится на кубинскую столицу Гавану. Кубинский минздрав отмечает, что именно на Кубе зафиксированы наиболее высокие темпы распространения инфекции среди стран Карибского бассейна.