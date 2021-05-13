Берлин, , 02:54 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил палестинское движение ХАМАС в обострении ситуации на Ближнем Востоке и призвал к политическому решению конфликта. Об этом он сказал в опубликованном 13 мая интервью медиагруппе Funke.

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«ХАМАС умышленно и сознательно спровоцировало недавнюю эскалацию, выпустив свыше тысячи ракет без разбора по израильским городам — полностью понимая последствия», — заявил Маас. По его словам, те, кто действуют так бесцеремонно, «несут ответственность и за ужасные гуманитарные последствия», ощущаемые сотнями тысяч человек с обеих сторон конфликта.

Хайко Маас «Израиль защищается, поскольку вынужден это делать»

По мнению немецкого министра, кризис может быть разрешён только политическим путём, и он надеется, «что в него не будут втянуты другие государства». Маас также призвал усилить охрану еврейских учреждений на территории Германии.

Ранее Армия обороны Израиля объявила, что в сторону израильской территории из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено около 1500 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив нанесло военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам».

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