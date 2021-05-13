Рамалла , , 02:52 — REGNUM Один палестинец погиб и еще 40 пострадали в результате столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими 12 мая в Иерусалиме и нескольких населенных пунктах Западного берега реки Иордан, сообщает агентство Vafa.

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Кроме того, в районе Сур-Бахер серьезные травмы получил сотрудник полиции Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая при столкновениях с израильскими полицейскими на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем были ранены 245 палестинцев.

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