Пекин, , 02:49 — REGNUM Китай включил все синтетические вещества, связанные с каннабисом, в список контролируемых государством наркотиков, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, Китай стал первой страной мира, которая контролирует весь класс соответствующих веществ, сообщило 11 мая китайское антинаркотическое управление. Еще 18 видов психоактивных веществ, включая фторокетамин, также были недавно добавлены в список, сообщили на пресс-конференции в управление Национальной комиссии Китая по контролю над наркотиками.

На сегодняшний день список контролируемых наркотиков Китая включает 188 видов новых психоактивных веществ, все вещества, связанные с фентанилом, и все синтетические вещества, связанные с каннабисом, говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, во всем мире известно 297 видов синтетических веществ, связанных с каннабисом, среди которых 103 вида были обнаружены в Китае.